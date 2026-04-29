Italian Exhibition Group, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 0,20 euro

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria di Italian Exhibition Group , azienda italiana attiva nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali quotata su Euronext Milan, ha approvato il bilancio 2025 – chiuso con un utile di esercizio di 23,3 milioni di euro – e deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,20 euro per azione, per un importo complessivo di circa 6,2 milioni, con stacco cedola il 18 maggio 2026 e pagamento dal 20 maggio.



L'assemblea ha confermato il Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028: Luisa Renna presidente (lista minoranza Amber Capital), Stefano Berti e Fabio Pranzetti sindaci effettivi (lista maggioranza Rimini Congressi S.r.l., 50,01% del capitale).



Rinnovata l'autorizzazione al buyback fino al 5% del capitale sociale per 18 mesi.



(Foto: Il logo di Italian Exhibition Group)

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