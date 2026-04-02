EssilorLuxottica acquista quota in Top Charoen per crescere in Tailandia

(Teleborsa) - EssilorLuxottica , colosso italo-francese dell'occhialeria, ha completato l'acquisizione di una quota significativa in Top Charoen, tramite cui EssilorLuxottica diventerà partner di Top Charoen. L'operazione consolida la collaborazione di lunga data tra le due aziende. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'operazione.



Top Charoen è la principale catena di retail ottico in Tailandia, con oltre 2.000 negozi nel paese. La Tailandia rappresenta un hub strategico per le attività produttive e operative di EssilorLuxottica. Fondata nel 1947 con l'apertura del primo negozio a Saraburi e un programma itinerante per portare servizi di cura della vista anche nelle aree più rurali, Top Charoen opera oggi attraverso diversi banner, tra cui Top Charoen, Luxoptic, Eye Class, Eye Bright, Eye Sport, Big C Optical, Robinson Optical e Beautiful Optic. L'azienda è attiva anche nell'e-commerce, attraverso una piattaforma proprietaria e una presenza selezionata su marketplace locali di terze parti.



"La partnership con Top Charoen rafforza la nostra presenza in uno dei paesi asiatici più significativi, al tempo stesso contribuendo a elevare gli standard della cura della vista e a supportare lo sviluppo della nuova categoria dei wearable - hanno commentato Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato, e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica - Allo stesso modo, continuiamo a mettere a disposizione dei nostri clienti ottici prodotti e servizi innovativi e di alta qualità, lavorando insieme per promuovere una maggiore consapevolezza sull'importanza della salute visiva e rispondere concretamente alla crescente domanda in Asia. Pazienti e consumatori restano al centro della nostra strategia, mentre proseguiamo nel nostro impegno per offrire al mondo occhiali e soluzioni visive sempre più innovative".





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