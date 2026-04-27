Salone del Risparmio scalda i motori: oltre 13.000 iscritti, in programma più di 100 conferenze

più di 300 relatori

(Teleborsa) - Scalda i motori la XVI edizione del Salone del Risparmio, in programma dal 5 al 7 maggio 2026 presso l’Allianz MiCo di Milano. A pochi giorni dall’apertura, l’evento conferma il proprio ruolo di riferimento per l’industria del risparmio gestito con oltre 13.000 partecipanti già registrati.







“L’elevato numero di iscrizioni e la partecipazione dei principali protagonisti del settore confermano il ruolo del Salone come piattaforma di riferimento per leggere e interpretare le evoluzioni in atto. In un contesto in cui mercati, tecnologie e bisogni dei risparmiatori cambiano rapidamente, il confronto tra operatori, istituzioni e mondo accademico diventa sempre più centrale per orientare le scelte. A questo si affianca la presenza di competenze ed esperienze diverse, anche al di fuori del perimetro strettamente finanziario, che contribuisce ad arricchire il dibattito e a offrire una lettura più ampia dei fenomeni in atto”, commenta Jean-Luc Gatti, Direttore del Salone del Risparmio.







Il programma si presenta particolarmente articolato, con più di 100 conferenze distribuite in 14 sale attive in contemporanea e oltre 300 relatori coinvolti. L’esperienza sarà fruibile sia in presenza, sia da remoto grazie alla piattaforma FR|Vision, che permetterà di seguire le sessioni in diretta e rivederle successivamente on demand, ampliando la portata dei contenuti nel tempo.



L’edizione 2026 porterà a Milano rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee insieme ai principali protagonisti dell’industria del risparmio gestito, creando uno spazio di confronto sui temi chiave per il settore. Tra i protagonisti attesi Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze, Enrico Letta, Decano della School of Politics, Economics and Global Affairs presso l’IE University di Madrid e Presidente dell’Istituto Jacques Delors, Paolo Gentiloni, già Commissario europeo per l’Economia, Maria Luisa Gota, Presidente di Assogestioni e Amministratore Delegato di Eurizon, Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria, e Stefano Cappiello, Dirigente Generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario.







A completare il quadro degli interventi istituzionali e regolatori, prenderanno parte al dibattito anche rappresentanti di autorità, associazioni e organismi di riferimento per il settore, tra cui Giulio Tremonti, Presidente di Aspen Institute Italia, Mario Pepe, Presidente COVIP, Lucia Anselmi, Direttore Generale COVIP, Andrea Ragaini, Presidente AIPB, Maurizio Grifoni, Presidente del Fondo Pensione Fon.Te, Mauro Maré, Presidente MEFOP, Davide Iacovoni, Direttore Generale del Debito Pubblico presso il MEF, Alessandra Balbo, Responsabile della Cabina di Regia Mercato dei Capitali del MEF, Andrea Turi, Consob, Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda, Dario Focarelli, Direttore Generale ANIA, Marco Tofanelli, Segretario Generale Assoreti, Luigi Conte, Presidente ANASF e Nicola Ardente, Presidente EFPA.



Ad arricchire il dibattito contribuiranno economisti, analisti geopolitici e accademici chiamati a offrire chiavi di lettura sulle trasformazioni che stanno ridefinendo mercati, competitività e rapporto tra risparmio ed economia reale

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