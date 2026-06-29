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Ciena scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori, In breve
Ciena scambia in rosso a New York
Ribasso scomposto per la società statunitense attiva nelle tecnologie per reti di telecomunicazione e data center, che esibisce una perdita secca dell'8,84% sui valori precedenti.
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