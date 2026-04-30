Londra: mette il turbo Severn Trent

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue , che tratta in rialzo del 5,15%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Severn Trent rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Severn Trent , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 30,91 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 32,71. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 29,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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