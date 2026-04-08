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/ Madrid: mette il turbo Acerinox
Madrid: mette il turbo Acerinox
Migliori e peggiori
,
In breve
08 aprile 2026 - 13.00
Ottima performance per la
società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile
, che scambia in rialzo del 7,29%.
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