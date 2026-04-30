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Londra: amplia l'ascesa Severn Trent

Migliori e peggiori, In breve
Londra: amplia l'ascesa Severn Trent
Ottima performance per la società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue, che scambia in rialzo del 5,15%.
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