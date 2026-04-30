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/ Londra: amplia l'ascesa Severn Trent
Londra: amplia l'ascesa Severn Trent
Migliori e peggiori
,
In breve
30 aprile 2026 - 09.50
Ottima performance per la
società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue
, che scambia in rialzo del 5,15%.
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