Milano 17:35
47.328 +0,50%
Nasdaq 19:58
25.050 +0,59%
Dow Jones 19:58
48.291 +0,80%
Londra 17:35
10.603 -0,05%
Francoforte 17:35
23.807 -1,14%

New York: balza in avanti Amgen

Migliori e peggiori
New York: balza in avanti Amgen
(Teleborsa) - Scambia in profit la società farmaceutica, che lievita del 2,50%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Amgen rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 350,2 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 363,2. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 376,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```