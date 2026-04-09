Milano 17:35
47.328 +0,50%
Nasdaq 19:59
25.052 +0,60%
Dow Jones 19:59
48.293 +0,80%
Londra 17:35
10.603 -0,05%
Francoforte 17:35
23.807 -1,14%

New York: risultato positivo per Amgen

Migliori e peggiori, In breve
New York: risultato positivo per Amgen
Seduta vivace oggi per la società farmaceutica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,52%.
Condividi
```