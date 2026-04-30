New York: sell-off per Nvidia

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il chipmaker , che esibisce una perdita secca del 4,12% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Nvidia rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di medio periodo della società di chip confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 207,7 USD con primo supporto visto a 196,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 191,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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