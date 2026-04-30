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New York: su di giri Alphabet

Migliori e peggiori, In breve
New York: su di giri Alphabet
Grande giornata per la Holding statunitense a cui fa capo Google, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,85%.
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