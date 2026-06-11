Google in colloquio con Samsung su produzione di un componente di un chip AI
(Teleborsa) - Google (Alphabet) sta trattando con Samsung Electronics per la produzione di una parte del suo processore di intelligenza artificiale di prossima generazione.
E' quanto riporta The Information, citando due persone a conoscenza della questione, aggiungendo che, in base agli accordi, TSMC realizzerà la parte computazionale principale dell'unità di elaborazione, nome in codice "Icefish", mentre Samsung potrebbe produrre un componente che ne faciliti il ??collegamento alla memoria, utilizzando la sua tecnologia di produzione a 2 nanometri.
Il chip potrebbe entrare in produzione di massa nel 2028.
(Foto: Adi Goldstein on Unsplash)
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