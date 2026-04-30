Milano 10:34
47.567 -0,48%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 10:34
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Francoforte 10:34
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Petrolio a 110,08 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 110,08 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 110,08 dollari per barile alle 08:30.
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