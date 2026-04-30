Milano 10:34
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Dow Jones 29-apr
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Piazza Affari: andamento negativo per Buzzi

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento negativo per Buzzi
Sottotono la società attiva nel settore del cemento, che passa di mano con un calo dell'1,93%.
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