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Piazza Affari: in rally Prysmian
Migliori e peggiori
,
In breve
30 aprile 2026 - 12.30
Rialzo per il
gruppo specializzato nella produzione di cavi
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,94%.
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