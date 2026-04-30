Milano
13:00
47.789
-0,02%
Nasdaq
29-apr
27.187
0,00%
Dow Jones
29-apr
48.862
-0,57%
Londra
13:00
10.337
+1,21%
Francoforte
12:59
24.061
+0,44%
Giovedì 30 Aprile 2026, ore 13.16
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Salone del Risparmio
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: movimento negativo per Ferretti
Piazza Affari: movimento negativo per Ferretti
Migliori e peggiori
,
In breve
30 aprile 2026 - 12.30
Rosso per il
costruttore di yacht di lusso
, che sta segnando un calo del 2,99%.
Condividi
Leggi anche
Crolla a Piazza Affari Ferretti
Piazza Affari: performance negativa per Ferretti
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ferretti
Piazza Affari: andamento negativo per Ferretti
Titoli e Indici
Ferretti
-3,94%
Altre notizie
Piazza Affari: andamento negativo per Ferretti
Piazza Affari: scambi al rialzo per Ferretti
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ferretti
Piazza Affari: scambi in positivo per Ferretti
Piazza Affari: positiva la giornata per Ferretti
Piazza Affari: perdite consistenti per Ferretti
Guide
Cos’è l’inflazione e quante tipologie esistono: definizione, differenze e cause
Quando si parla di inflazione, si tende a immaginare un fenomeno unico: i prezzi salgono, il denaro vale meno, le banche centrali alzano i tassi.
leggi tutto