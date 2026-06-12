Ferretti, ad oggi nessuna trattativa in corso per The Italian Sea Group

(Teleborsa) - Ferretti , con riferimento a indiscrezioni di stampa circa un possibile interesse della stessa all’acquisto dell’intero capitale di The Italian Sea Group o dei suoi principali assets, chiarisce in una nota che "allo stato, non è in corso alcuna trattativa in tal senso né con la predetta società né con gli azionisti di riferimento".



Al contempo, prosegue la nota, "in qualità di operatore di primo piano nel settore nautico italiano e in linea con la propria strategia di crescita per linee esterne, Ferretti valuta e monitora costantemente le opportunità che possono presentarsi sul mercato".

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