Piazza Affari: andamento rialzista per Ferretti

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del costruttore di yacht di lusso , con una variazione percentuale del 2,59%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Ferretti mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,86%, rispetto a +0,07% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Lo scenario di breve periodo di Ferretti evidenzia un declino dei corsi verso area 3,033 Euro con prima area di resistenza vista a 3,119. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 2,975.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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