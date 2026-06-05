Piazza Affari: andamento rialzista per Ferretti
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del costruttore di yacht di lusso, con una variazione percentuale del 2,59%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Ferretti mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,86%, rispetto a +0,07% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Lo scenario di breve periodo di Ferretti evidenzia un declino dei corsi verso area 3,033 Euro con prima area di resistenza vista a 3,119. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 2,975.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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