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Piazza Affari: andamento rialzista per Ferretti

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento rialzista per Ferretti
Scambia in profit il costruttore di yacht di lusso, che lievita del 2,59%.
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