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Piazza Affari: rally per Technoprobe

Migliori e peggiori
Piazza Affari: rally per Technoprobe
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che tratta in rialzo del 5,74%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Technoprobe rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo di Technoprobe confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 18,93 Euro con primo supporto visto a 17,53. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 16,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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