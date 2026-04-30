Piazza Affari: rally per Technoprobe
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che tratta in rialzo del 5,74%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Technoprobe rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo di Technoprobe confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 18,93 Euro con primo supporto visto a 17,53. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 16,65.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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