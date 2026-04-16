Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Technoprobe

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , che lievita del 2,50%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Technoprobe evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Technoprobe rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 17,43 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 16,92. L'equilibrata forza rialzista di Technoprobe è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 17,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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