Piazza Affari: scambi al rialzo per D'Amico

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il leader mondiale nel trasporto marittimo , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,21%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di D'Amico evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso D'Amico rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di D'Amico mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 8,167 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 7,972. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 8,362.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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