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Piazza Affari: violenta contrazione per Maire

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: violenta contrazione per Maire
Ribasso per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che tratta in perdita del 6,42% sui valori precedenti.
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