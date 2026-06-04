Piazza Affari: allunga il passo Maire

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che mostra una salita bruciante del 4,08% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Maire evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture rispetto all'indice.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Maire restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 15,05 Euro. La resistenza più immediata è stimata a 15,44. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 15,83, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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