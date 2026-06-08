Piazza Affari: in calo Maire

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che presenta una flessione del 2,27% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Maire rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo dell' azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 14,75 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 14,46. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 15,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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