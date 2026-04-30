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Settore automotive dell'Italia, quotazioni in calo a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Settore automotive dell'Italia, quotazioni in calo a Piazza Affari
Si abbattono le vendite sul comparto italiano auto e ricambi, che continua la giornata a 260.142,08 punti, in forte calo del 2,87%.
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