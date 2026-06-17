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Il Settore automotive dell'Italia scivola in fondo al mercato di Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Il Settore automotive dell'Italia scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
Profondo rosso per il comparto italiano auto e ricambi, che retrocede a 275.845,72 punti, in netto calo del 2,03%.
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