Milano
30-apr
48.246
0,00%
Nasdaq
30-apr
27.452
+0,98%
Dow Jones
30-apr
49.652
+1,62%
Londra
30-apr
10.379
0,00%
Francoforte
30-apr
24.292
0,00%
Venerdì 1 Maggio 2026, ore 07.34
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Salone del Risparmio
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Tokyo avanza dello 0,66% alle 04:50
Borsa: Tokyo avanza dello 0,66% alle 04:50
Il Nikkei 225 scambia a 59.676,04 punti
In breve
,
Finanza
01 maggio 2026 - 04.50
Tokyo riporta un modesto guadagno dello 0,66%, con 59.676,04 punti alle 04:50.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Tokyo avanza dello 0,34% alle 04:50
Borsa: Tokyo avanza dello 0,51% alle 04:50
Borsa: Ottima performance per Tokyo, in accelerazione del 2,31% alle 08:20
Borsa: Ottima performance per Tokyo, in accelerazione dell'1,81% alle 08:20
Altre notizie
Borsa: Ottima performance per Tokyo, in accelerazione del 4,04% alle 04:50
Borsa: Ottima performance per Tokyo, in accelerazione dell'1,65% alle 04:50
Borsa: Tokyo in flessione dello 0,55% alle 04:50
Borsa: Bene Tokyo, in crescita dello 0,89% alle 08:20
Borsa: Andamento negativo per Tokyo, in flessione dello 0,99% alle 04:50
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,78% alle 08:20
Guide
Cos’è l’inflazione e quante tipologie esistono: definizione, differenze e cause
Quando si parla di inflazione, si tende a immaginare un fenomeno unico: i prezzi salgono, il denaro vale meno, le banche centrali alzano i tassi.
leggi tutto