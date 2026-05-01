Milano 30-apr
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Dow Jones 30-apr
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Borsa: Tokyo avanza dello 0,66% alle 04:50

Il Nikkei 225 scambia a 59.676,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo avanza dello 0,66% alle 04:50
Tokyo riporta un modesto guadagno dello 0,66%, con 59.676,04 punti alle 04:50.
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