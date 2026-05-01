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Londra: scambi al rialzo per Unilever

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per Unilever
Punta con decisione al rialzo la performance del produttore anglo olandese di beni di largo consumo, con una variazione percentuale dell'1,91%.
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