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Londra: scambi al rialzo per Melrose Industries

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per Melrose Industries
Punta con decisione al rialzo la performance della società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, con una variazione percentuale del 2,76%.
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