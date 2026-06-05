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Londra: scambi al rialzo per Experian

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per Experian
Rialzo marcato per la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, che tratta in utile del 2,72% sui valori precedenti.
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