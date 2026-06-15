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Londra: scambi in forte rialzo per Rolls-Royce Holdings

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Londra: scambi in forte rialzo per Rolls-Royce Holdings
Effervescente il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,22%.
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