Milano
17:35
51.836
+0,66%
Nasdaq
20:57
30.547
+3,07%
Dow Jones
20:57
51.787
+1,14%
Londra
17:35
10.431
-0,39%
Francoforte
17:35
24.894
+1,05%
Lunedì 15 Giugno 2026, ore 21.14
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: scambi in forte rialzo per Rolls-Royce Holdings
Londra: scambi in forte rialzo per Rolls-Royce Holdings
Migliori e peggiori
,
In breve
,
Trasporti
,
Industria
15 giugno 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Effervescente il
produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,22%.
Condividi
Leggi anche
Londra: scambi in positivo per Rolls-Royce Holdings
Londra: in forte denaro Rolls-Royce Holdings
Londra: movimento negativo per Rolls-Royce Holdings
Londra: accelera Rolls-Royce Holdings
Titoli e Indici
Rolls-Royce Holdings
+3,85%
Altre notizie
Londra: andamento rialzista per Rolls-Royce Holdings
Londra: si concentrano le vendite su Rolls-Royce Holdings
Londra: scambi negativi per Rolls-Royce Holdings
Rolls Royce, Berenberg alza rating a buy e prezzo obiettivo a 1.430 p
Londra: positiva la giornata per Rolls-Royce Holdings
Londra: scambi in forte rialzo per Antofagasta
Guide
Risiko Bancario 2026: MPS dice addio a Siena e diventa l'ago della bilancia
Dopo la nostra panoramica sulle ultime operazioni di risiko bancario del 2025, una domanda sorge legittima: a oggi com'è cambiata la situazione?
leggi tutto