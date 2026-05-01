Monolithic Power Systems scambia in rosso a New York
(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,25% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Monolithic Power Systems rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.578,2 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.517,2. L'equilibrata forza rialzista di Monolithic Power Systems è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1.639,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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