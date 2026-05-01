Monolithic Power Systems scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,25% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Monolithic Power Systems rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.578,2 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.517,2. L'equilibrata forza rialzista di Monolithic Power Systems è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1.639,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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