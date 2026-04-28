New York: brusca correzione per Lumentum Holdings

(Teleborsa) - Pressione sulla società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,06%.



La tendenza ad una settimana di Lumentum Holdings è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 828,1 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 766,6. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 742,8 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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