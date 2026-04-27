New York: Lumentum Holdings scende verso 809,4 USD

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , che esibisce una perdita secca del 5,40% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Lumentum Holdings rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Lumentum Holdings rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 860,9 Dollari USA. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 809,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 912,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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