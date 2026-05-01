New York: performance negativa per Parker Hannifin

(Teleborsa) - Sottotono la società attiva nelle tecnologie e nei sistemi di movimentazione e controllo , che passa di mano con un calo del 3,61%.



Lo scenario su base settimanale di Parker Hannifin rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Parker Hannifin suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 864,1 USD con tetto rappresentato dall'area 899,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 851,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```