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New York: giornata negativa in Borsa per NRG Energy

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata negativa in Borsa per NRG Energy
Ribasso per il produttore e distributore di energia elettrica, che tratta in perdita del 6,85% sui valori precedenti.
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