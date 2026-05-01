Milano 30-apr
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Nasdaq 30-apr
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Dow Jones 30-apr
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Londra 13:45
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Petrolio a 105,77 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 105,77 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 105,77 dollari per barile alle 11:30.
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