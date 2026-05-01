Milano 30-apr
48.246 0,00%
Nasdaq 30-apr
27.452 0,00%
Dow Jones 30-apr
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Londra 10:49
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Francoforte 30-apr
24.292 0,00%

PLATINUM del 30/04/2026

Finanza
PLATINUM del 30/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 aprile

Grande giornata per il metallo bianco-argenteo, che mette a segno un rialzo del 4,96%.

Lo status tecnico di medio periodo del platino ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 2.043,5. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 2.171,5, mentre il primo supporto è stimato a 1.915,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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