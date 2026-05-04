A Francoforte, forte ascesa per Evotec

(Teleborsa) - Protagonista Evotec , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,06%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Evotec rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Evotec è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 5,588 Euro e supporto a 5,398. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 5,778.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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