Francoforte: andamento negativo per Aroundtown

(Teleborsa) - Pressione su Aroundtown , che tratta con una perdita del 3,01%.



L'andamento di Aroundtown nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni di medio periodo di Aroundtown confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 2,459 Euro con primo supporto visto a 2,331. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 2,277.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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