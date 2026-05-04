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/ Madrid: scambi al rialzo per Solaria
Madrid: scambi al rialzo per Solaria
Migliori e peggiori
,
In breve
04 maggio 2026 - 13.00
Punta con decisione al rialzo la performance dell'
azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica
, con una variazione percentuale del 2,59%.
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