Milano 14:25
50.157 -0,03%
Nasdaq 4-giu
30.408 0,00%
Dow Jones 4-giu
51.562 +1,73%
Londra 14:25
10.401 +0,39%
Francoforte 14:25
24.959 +0,06%

Madrid: scambi in positivo per Inditex

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi in positivo per Inditex
Bene la società spagnola attiva nel settore tessile, con un rialzo del 3,18%.
Condividi
```