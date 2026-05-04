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Madrid: si concentrano le vendite su Amadeus IT

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: si concentrano le vendite su Amadeus IT
Pressione sull'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, che tratta con una perdita del 2,53%.
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