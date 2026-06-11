Madrid: in calo Amadeus IT

(Teleborsa) - Composto ribasso per l' azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi , in flessione dell'1,92% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Amadeus IT rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 51,8 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 50,38. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 49,76 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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