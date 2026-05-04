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Male Norwegian Cruise Line Holdings sul mercato azionario di New York

Migliori e peggiori, In breve
Male Norwegian Cruise Line Holdings sul mercato azionario di New York
Ribasso scomposto per la principale compagnia di navigazione, che esibisce una perdita secca dell'8,39% sui valori precedenti.
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