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Perde Nasdaq sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde Nasdaq sul mercato di New York
Si muove in perdita la società che gestisce il principale mercato azionario negli Stati Uniti, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,81% sui valori precedenti.
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