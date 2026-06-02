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Male Trade Desk sul mercato azionario di New York

Migliori e peggiori, In breve
Male Trade Desk sul mercato azionario di New York
Pressione sulla società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,79%.
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