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Piazza Affari: i venditori si accaniscono sul comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: i venditori si accaniscono sul comparto oil italiano
L'Indice petrolifero a Milano crolla dell'1,70%, scendendo fino a 26.361,8 punti.
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