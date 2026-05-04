New York: peggiora FedEx
(Teleborsa) - Retrocede molto la principale azienda nel settore dei trasporti, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,41%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di FedEx, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di FedEx sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 377,1 USD. Possibile una discesa fino al bottom 362,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 392.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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